Incidente in moto cade in una scarpata e perde conoscenza | 22enne salvato dai poliziotti

moto ed è precipitato in una scarpata, perdendo conoscenza nell'impatto. Il 22enne è stato salvato dagli agenti della Polizia di Stato. Leggi su Fanpage.it Il giovane stava percorrendo la SS 162 Acerra-Afragola quando ha perso il controllo dellaed è precipitato in unandonell'impatto. Ilè statodagli agenti della Polizia di Stato.

