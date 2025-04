Kulusevski può tornare in Serie A! Due big sull’ex Juventus | ecco la prima richiesta del Tottenham Cifre e dettagli

JuventusNews24Kulusevski può tornare in Serie A! Due big sull’ex Juventus, che potrebbe lasciare il Tottenham nella prossima estateIn Inghilterra si parla del possibile ritorno in Italia di Dejan Kulusevski. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, l’esterno svedese sarebbe in uscita dal Tottenham e finito nel mirino anche di Milan e Napoli. Tuttavia, la prima richiesta degli Spurs per l’ex Juve sarebbe di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro). Cifre che spegnerebbero subito l’interesse delle due big italiane.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Kulusevski può tornare in Serie A! Due big sull’ex Juventus: ecco la prima richiesta del Tottenham. Cifre e dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazioneNews24puòinA! Due big, che potrebbe lasciare ilnella prossima estateIn Inghilterra si parla del possibile ritorno in Italia di Dejan. Secondo quanto riportato da GiveMeSport, l’esterno svedese sarebbe in uscita dale finito nel mirino anche di Milan e Napoli. Tuttavia, ladegli Spurs per l’ex Juve sarebbe di 50 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro).che spegnerebbero subito l’interesse delle due big italiane.Leggi sunews24.com

Kulusevski lascia il Tottenham e torna in Serie A: un vecchio indizio fa capire il suo prossimo club. Kulusevski Tottenham, due club di Serie A sull'ex Juve. Il Milan punta su Dejan Kulusevski: contatti avviati con l’aiuto di Zlatan Ibrahimovic. Calciomercato Napoli, sondaggio per Kulusevski: quanto chiede il Tottenham. Kulusevski torna alla Juve? Il riscatto del Tottenham può saltare. Kulusevski: "Allegri e Conte diversi, lasciare la Juventus la scelta giusta". Ne parlano su altre fonti

L'ex Juve Kulusevski può lasciare il Tottenham a giugno: ci pensano 2 club di Serie A - Ex giocatore della Juventus, Dejan Kulusevski, esterno d'attacco classe 2000 del Tottenham e della nazionale svedese, potrebbe lasciare il club londinese a fine stagione, soprattutto in ... (tuttojuve.com)

Kulusevski, nostalgia canaglia | Torna in Serie A per vincere scudetto e Champions League - L’avventura di Dejan Kulusevski al Tottenham al capolinea. L’ex Juventus pronto a tornare in Italia per vincere lo scudetto ... con il quale nella stagione 2019-20 realizzò 10 gol e 9 assist in Serie ... (calcioinpillole.com)