Vigilia contro l' Inter Chivu | Doppia punta? Non facciamo confusione

Chivu si congeda così, scioglie il laccio con i 13-14 anni di Inter e, con grande spirito rimane concentrato con in testa le cose che i. Parmatoday.it - Vigilia contro l'Inter, Chivu: "Doppia punta? Non facciamo confusione" Leggi su Parmatoday.it "Il mio passato non lo posso negare, ma in questo momento penso al Parma, penso a quello che dobbiamo fare, penso a quello che è l'obiettivo nostro". Cristiansi congeda così, scioglie il laccio con i 13-14 anni die, con grande spirito rimane concentrato con in testa le cose che i.

Parma, le parole di Chivu sulla sfida da ex all'Inter. Chivu: “Inter una delle più forti d’Europa. Ecco cosa servirà per arginarla. Non posso…”. Chivu: “Man sta cercando di superare le difficoltà. Su Djuric, Bernabè, Ondrejka e Cancellieri…”. Chivu: «Inter? Il passato non conta, penso solo al Parma». Oggi la conferenza stampa di Chivu pre-Inter: appuntamento alle 14.15 su Parmalive.com. Chivu: "Inter, la stima rimarrà sempre: non rinnego il passato. Ma domani è importante per il Parma, non per me". Ne parlano su altre fonti

Chivu: “Inter una delle più forti d’Europa. Ecco cosa servirà per arginarla. Non posso…” - Alla vigilia della gara contro l'Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa: "Non posso rinnegare il passato" ... (fcinter1908.it)

Chivu: "Inter, la stima rimarrà sempre: non rinnego il passato. Ma domani è una partita importante per il Parma, non per me" - Qualche giorno fa, Cristian Chivu, tecnico del Parma, aveva detto di non provare 'nessun sentimento' prima del match contro l'Inter, sua ex squadra prima da giocatore e poi da guida del vivaio. Oggi, ... (msn.com)

Chivu: «Inter? Il passato non conta, penso solo al Parma» - L’ormai immancabile stretta di mano anticipa la conferenza di mister Cristian Chivu che, come già avvenuto prima del match casalingo con il Torino, ha dato appuntamento ai giornalisti presso la sala s ... (sportparma.com)