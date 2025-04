Napoli nel B&B telecamere nascoste in doccia e camera | chiuso per 60 giorni

chiuso per due mesi un B&B del quartiere Arenella di Napoli: una coppia ha trovato telecamere nascoste in bagno e camera da letto, chiamando la Polizia. Leggi su Fanpage.it per due mesi un B&B del quartiere Arenella di: una coppia ha trovatoin bagno eda letto, chiamando la Polizia.

Napoli, telecamere per spiare i clienti in un B&b all'Arenella: attività sospesa per 60 giorni - Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Vomero, ha disposto la sospensione per 60 giorni dell’attività di locazione turistica ... (msn.com)

Lavori per trasformare un negozio in un B&B: scatta il sequestro nella zona di piazza Mercato a Napoli - L'intervento della Polizia Municipale: il locale è stato sequestrato, mentre il proprietario è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria ... (fanpage.it)

Coppia di clienti spiata con microcamere nascoste, sospeso per due mesi il B&b all’Arenella - Il Questore ha firmato il provvedimento dopo le indagini della Polizia di Stato. Scoperti due dispositivi, in bagno e in camera da letto ... (msn.com)