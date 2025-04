La migliore Julia Roberts di sempre Così Luca Guadagnino descrive l' interpretazione della diva nel suo nuovo film After the Hunt

Julia Roberts andava a teatro a Broadway ad applaudire l'amico George Clooney, a migliaia di chilometri di distanza, a Las Vegas, non si faceva che parlare di lei. Tutto merito di After the Hunt, il nuovo thriller di cui è protagonista, che è stato presentato in anteprima al CinemaCon del Nevada. Una sorta di convention per gli esercenti cinematografici dove si mostrano spezzoni dei film più importanti della stagione che verrà. Ad accompagnare le prime immagini della pellicola, il regista Luca Guadagnino. Che si è detto «estremamente orgoglioso» del risultato che stava per far vedere in sala. Inutile dire che After the Hunt, letteralmente "Dopo la caccia", è uno dei titoli più attesi dell'anno.

