Superguidatv.it - Tradimento, anticipazioni settimanali dal 5 all’11 aprile 2025: Zelis allontana Ozan, Oylum scompare

Leggi su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle puntate, in onda dal 5? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo, intento a contattare. La ragazza però non vuol più saperne niente di lui. In seguito Oltan offrirà al ragazzo la possibilità di chiarirsi con la giovane. Nel frattempolascerà l’aeroporto con Behram, e di lei si perderanno le tracce. Pronti a scoprire cosa accadrà? Ecco cosa rivelano gli spoiler sulle trame della nuova settimana(Aldatmak)., tramecerca di parlare con, in preda alla disperazione, tenta ripetutamente di contattare, ma scopre che lei ha bloccato il suo numero. Non arrendendosi, ricorre al telefono di Mesut e, con sollievo, riesce finalmente a rintracciarla.