Liuc Run 2025 domenica 6 aprile | percorso e strade chiuse a Castellanza e Legnano

Castellanza (Varese), 4 aprile 2025 – Non solo la Milano Marathon 2025, domenica 6 aprile, a Castellanza, si terrà la seconda edizione della Liuc Run. L'evento è organizzato dall'Università Liuc, in collaborazione con SportPiù e con il patrocinio del Comune di Castellanza e di Legnano, nell'ambito del progetto Liuc Sport, nato con l'obiettivo di stimolare studenti, docenti, personale amministrativo e tutti gli stakeholder dell'Ateneo alla pratica sportiva e a corretti stili di vita. I percorsi strade chiuse a Castellanza strade chiuse a Legnano Le iscrizioni I percorsi I runner potranno scegliere se mettersi alla prova nella gara ufficiale Fidal di 10 km, se partecipare alla gara non competitiva sempre di 10 km o prendere parte alla corsa per famiglie, bambini e amici a quattro zampe nel cuore della città lungo un percorso di circa 4 km.

