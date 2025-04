Corea del Sud sequestrate 2 tonnellate di cocaina al porto di Okgye

Corea del Sud hanno sequestrato circa due tonnellate di cocaina trovate su una nave battente bandiera norvegese attraccata al porto di Okgye a Gangneung sulla costa sud-orientale del paese. La droga era in 56 pacchi da 30-40 chilogrammi. Interrogati 20 membri dell'equipaggio dell'imbarcazione originari delle Filippine. Se distribuita, la cocaina sequestrata, avrebbe avuto un valore di mercato stimato di 679,6 milioni di dollari, equivalente a 6,7 milioni di dosi.

