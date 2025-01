Ilnapolista.it - Behrami: «Il Napoli ha trovato la vittoria col dominio del gioco e la lettura perfetta dei momenti»

Ildi Antonio Conte è uno spettacolo per chi capisce di pallone. Per chi conosce le tortuosità dello sport. Per chi sa quanto siano accidentate e faticose le strade che conducono alla risalita e al successo. Lo sport è la capacità di riuscire ad adattarsi e a superare le difficoltà che via via devono essere affrontate. Altro che “mio calcio”. Astenersi wokisti del pallone. Quelli del presunto bel. Che hanno scambiato il calcio per l’origami.Al termine della gara Valona Dazn ha commentato«Ilhalacoldele ladei, le giocate che vuole Conte, è ilche ha avuto la capacità di integrare giocatori che non erano ancora protagonisti e questo fa bene anche per il lavoro settimanale». Seria ipoteca per lo scudetto?«Impatto netto e poi non ha le coppe, deve preparare le gare di settimana in settimana, l’ho sempre considerata una pretendente al titolo, ilè lì dove deve essere, ha fatto un grandissimo lavoro ma me lo aspettavo da Conte questo pree questo tipo di impatto».