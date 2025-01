Ilrestodelcarlino.it - Befana e Re Magi in arrivo. Tanti eventi in tutto il circondario. Festeggiamenti al via da domani

ricco diper l’imminente festa dell’Epifania. Tradizionale appuntamento annuale con ‘LaTrullallà’, 5 gennaio, alle 20.30, nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio. Spettacolo comico in compagnia di Skizzo & Jf, tombola e l’dell’arzilla vecchietta sulla scopa con un carico di doni per tutti. Stessa serata di festa a Fontanelice. Alle 21, all’archivio Mengoni, show dei burattini di Mattia Zecchi dal titolo ‘Il rapimento della principessa Gisella’ poi, a seguire, tutti in piazza Roma per accogliere lache si calerà dall’alto grazie all’aiuto dell’associazione ‘Amici dei Vigili del Fuoco volontari Valle del Santerno’. Da non perdere alle 17, in piazzetta Don Bosco a Borgo Tossignano, lo spettacolo dell’Epifania per ragazzi con distribuzione finale delle calze ai bimbi.