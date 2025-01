Lortica.it - Altri mondi, altre vite: la ricerca di ciò che è oltre

Era una sera d’inverno del 1973, alle 22:00, sotto un cielo trapuntato di stelle, aspettavo il mio fidanzatino di allora dietro la vetrina del negozio “Paradiso dei Piccoli” in un paesotto chiamato Bareggio. Come ho già raccontato in un altro articolo pubblicato su L’Ortica, non sono mai stata una persona che beve: sono completamente astemia dalla nascita (bevo solo acqua e limone, tè verde, centrifugati e, occasionalmente, spremute). Non ho mai fumato né provato alcuna sostanza.Quella sera, mi trovai di fronte a qualcosa di straordinario, qualcosa che non avrei mai immaginato di vivere: un incontro molto, molto ravvicinato con un UFO.Apparve all’improvviso dalla mia sinistra, zigzagando a velocità supersonica. Aveva una superficie lucida, color canna di fucile, e punteggiata di lucine rosse brillanti.