Oasport.it - A che ora la scalata del Cermis al Tour de Ski 2025: programma 5 gennaio, tv, streaming, pendenza massima

Leggi su Oasport.it

Lo sci di fondo vedrà concludersi ilde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2024-, in Italia, in Val di Fiemme: domani, domenica 5, è inla mass start final climb in tecnica libera che decreterà i vincitori della manifestazione. Gran conclusione in Val di Fiemme: domani si terrà l’epilogo della rassegna con la terribiledelche decreterà il vincitore. L’ultima prova delde Ski sarà una mass start: saranno 10 km (ovviamente in tecnica libera) da vivere tutti d’un fiato, sia al maschile che al femminile.Dopo gli iniziali 6.5 chilometri di avvicinamento al pendio inizierà lavera e propria: 3500 metri che faranno raschiare il fondo del barile a tutti gli atleti. Saranno 420 i metri di dislivello per unamedia del 12%, con punte che arriveranno a sfiorare il 30% e metteranno a dura prova gli atleti ancora in gara.