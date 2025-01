Game-experience.it - Xbox potrebbe portare tutti i grandi giochi su PS5 nel 2025, secondo un analista

Leggi su Game-experience.it

ha già iniziato a pubblicare alcuni dei suoi titoli di punta su piattaforme rivali come PS5, abbracciando una strategia multipiattaforma. Tuttavia,Serkan Toto,di Kantan Games, ilsegnare un punto di svolta decisivo. Toto prevede infatti che Microsoft, spinta da crescenti costi di sviluppo e dalla necessità di massimizzare i ricavi,decidere dii suoi blockbuster sulle console di Sony.Come leggiamo su GameSpot, gli investimenti miliardari di Microsoft, come l’acquisizione di Activision Blizzard per 69 miliardi di dollari,ro incentivare questa mossa, considerando anche il dominio di Sony nelle vendite di console. L’ha citatocome Gears of War: E-Day e Perfect Dark tra quelli chero approdare su PS5, un cambiamento radicale rispetto alla tradizionale filosofia delle esclusive.