VIDEO/ "Sponz Viern", si parte: la carica di Vinicio Caposella

Tempo di lettura: 3 minuti“I sogni fioriscono di notte. Per un inizio d’anno fantasmagorico! Grazia!”,CosìCapossela dalle sue pagine social taglia idealmente il nastro dello, l’edizione invernale delloFest di Calitri che giunge così alla sua dodicesima edizione, dopo che l’edizione estiva era saltata per mancanza di “condizioni minime”. Sotto la direzione artistica del maestro Capossela, organizzato dall’Associazioneiamoci con la collaborazione del Comune di Calitri e delle associazioni L’Isola che non c’è, I Teatranti del Sipario, Pro Loco Calitri e Aletrium, loda oggi, venerdì 3 Gennaio e fino a lunedì 6, prevede quattro giorni di ‘amento’ tra musica, teatro, laboratori e attività per bambini, proiezioni, incontri, letture, la processione attualizzata del Presepe Vivente, i tradizionali concerti nelle grotte scavate nel tufo del centro storico e tanto altro.