Tumori, l'unità di neurochirurgia a Livorno unica italiana in studio su Ia

, 3 gennaio 2025 - L'operativa didell'ospedale diha partecipato, come unico centro italiano, a un prestigiososcientifico pubblicato sulla rivista internazionale 'Neuro-Oncology', sulla possibilità di sviluppare, attraverso tecniche di Intelligenza Artificiale, modelli capaci di affinare la predizione prognostica del tumore cerebrale. In particolare, riferisce l'Asl Toscana Nord Ovest, il contributo del reparto livornese è stato determinante nell'implementazione di una casistica esaustiva completa di informazioni cliniche, radiologiche, patologiche e molecolari. Lomulticentrico dal titolo 'Machine Learning-based prognostic subgrouping of glioblastoma: a multi-center study' è stato effettuato dal consorzio internazionale ReSpond, che coinvolge 22 istituzioni attraverso tre continenti, ed è coordinato dalla University of Pennsylvania.