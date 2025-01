Sport.quotidiano.net - Squadra anti-Napoli. Cataldi c’è, Gosens torna

Danilosarà regolarmente in campo nel big match di domani alle 18 contro ilche aprirà ufficialmente il 2025 della Fiorentina. Il centrocampista ha smaltito il leggero attacco febbrile che lo aveva messo ko nel giorno di capodanno, quando i viola si sono allenati a porte aperte allo stadio Franchi, ed è pronto a riprendersi il suo posto in coppia con Adli nel classico 4-2-3-1 di partenza (il sistema di gioco non è destinato a variare). Quello dell’influenza è stato peraltro un fastidio con cui l’ex Lazio ha dovuto fare i conti anche con l’ultimo appuntamento dello scorso anno: già a Torino contro la Juventus il mediano era sceso in campo in condizioni piuttosto precarie, finendo peraltro per mettere la sua involontaria firma sul 2-1 bianconero a inizio ripresa (la sua deviazione è stata fatale per permettere a Thuram di siglare la doppietta).