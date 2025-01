.com - Serie A, le probabili formazioni: Dybala titolare, rilancio Gudmundsson

(Adnkronos) – LaA torna in campo. La 19esima giornata di campionato sarà spezzata a causa della Supercoppa italiana, con Inter, Milan, Juventus e Atalanta che recupereranno i loro match tra il 14 e il 15 gennaio. Si parte quindi sabato 4 gennaio con il big match Fiorentina-Napoli, in programma alle 18. La domenica, 5 gennaio, occhi puntati sul derby della Capitale tra Roma e Lazio, di scena alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Candela, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Zampano; Oristanio, Pohjanpalo. All. Di Francesco Empoli (3-5-2): Vasquez; Ismajli, Goglichidze, Cacace; Gyasi, Anjorin, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Colombo. Al. D’Aversa Fiorentina (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani,, Sottil; Kean.