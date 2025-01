Ilrestodelcarlino.it - "Senza superbonus, ricostruzione a rischio"

"Attendiamo al varco il commissario sull’incremento del contributo parametrico. Per continuare la, le ordinanze devono essere emanate prima che si generino indeterminatezza nella copertura economica degli interventi. A parità di prezziari in vigore, ci vuole un aumento del contributo parametrico di almeno il 15% con la possibilità di discutere caso per caso i progetti, che non verrebbero comunque finanziati al 100%." Il presidente dell’ordine degli architetti Vittorio Lanciani e la presidentessa del collegio dei geometri Paola Passeri si dicono preoccupati per lo stop del. "I tecnici non lo amavano – spiegano –, ma grazie al commissario Legnini che lo ha inserito per coprire l’accollo, abbiamo fatto partire veramente la. E ora che il110 è stato messo in soffitta, che ne sarà dei progetti presentati, primi fra tutti quelli legati al Cas del 30 giugno e non più finanziati per intero? Che ne sarà di quelli in corso di caricamento programmati entro il 31 dicembre 2024, come più volte sollecitato dal commissario Castelli in vista del rinnovo dei 330 milioni promessi in più occasioni tra ottobre e dicembre per il 2025 e ora non concessi dal governo? Che dire ai proprietari? Che dovranno accollarsi l’onere? O accapigliarsi con i tecnici che non hanno depositato in tempo i progetti? Non è colpa dei tecnici se il governo da due anni sta smantellando il110 per scelta politica.