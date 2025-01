.com - Roma-Lazio, derby in notturna dopo 6 anni: città e allenatori si preparano

Leggi su .com

(Adnkronos) – Cresce l’attesa per, che si giocherà domenica 5 gennaio alle 20.45 allo Stadio Olimpico. Da seiildella Capitale non si giocava in orario notturno (da tre invece non si giocava unserale). La decisione di disputare il match di giorno era stata presa per motivi di ordine pubblico contro il rischio incidenti e tensioni fuori dallo stadio, ora la scelta condivisa tra prefetto, questore e comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della guardia di finanza, di non chiedere la pianificazione delin orario diverso da quello serale rappresenta, sottolinea la questura diin una nota, “un’occasione per le società sportive e le rispettive tifoserie per mostrare segni di maturità in cui anche le logiche ultrà trovino spazi di espressione colorati e folkloristici nell’ambito di una cornice di legalità”.