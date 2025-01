Tutto.tv - Riavvicinamento tra Helena e Zeudi al Grande Fratello: il gesto inatteso della modella

Dopo aver vissuto dei giorni piuttosto concitati,Prestes ha deciso di rasserenare un po’ il clima tentando unconDi Palma nella cassa del. Le due donne hanno avuto delle discussioni particolarmente accese, che le hanno portate ad un drastico allontanamento. Grazie ad undi, però, la situazione è drasticamente cambiata. Il chiarimento traPrestes eDi Palma al GFPrestes ha deciso di fare un passo distensivo nei riguardi diDi Palma all’internocasa del. Dopo aver discusso animatamente, la moè andata dalla miss, l’ha presa per mano e le ha fatto le sue più sentite scuse per il modo in cui si è comportata di recente. Tra le due ci sono state delle incomprensioni dovute, molto probabilmente, al differente modo che le due hanno di vivere il loro rapporto.