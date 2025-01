Iodonna.it - Può usa studiosa di letteratura innamorarsi di un Genio della lampada?

Leggi su Iodonna.it

In onda questa sera alle 21.25 in prima tv su Rai 3, Tremila anni di attesa è un fantasy romantico diretto da George Miller e con protagonisti Tilda Swinton e Idris Elba. La storia racconta l’incontro speciale, e decisamente surreale, fra unadie unche, molto presto, si trasformerà in amore. Tilda Swinton: la carriera in 10 film X Leggi anche › Tilda Swinton in “La stanza accanto”: «Almodóvar è (come) mio cugino» Tremila anni di attesa, la trama del film in prima tv su Rai 3Alithea Binnie (Tilda Swinton) è unadibritannica, occasionalmente affetta da allucinazioni popolate da esseri demoniaci.