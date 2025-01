.com - Pooh: Noi Amici X Sempre, il concerto di Venezia in onda su Canale 5

Su5 andrà in: Noi, il-evento, per la prima volta in assoluto nella magica cornice di Piazza San Marco aSabato 4 gennaio, in esclusiva e in prime-time su5, andrà in: Noi, il-evento, per la prima volta in assoluto nella magica cornice di Piazza San Marco a, della band che ha fatto la storia della musica italiana.Un grandissimo show con la partecipazione straordinaria di Michelle Hunziker, che ripercorrerà con Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli ricordi, storie e aneddoti legati ai loro grandi successi, alla loro carriera e ai brani che continuano a far sognare tantissime generazioni.Una serata speciale ricca di sorprese che regalerà al pubblico di5 un viaggio nel tempo e nelle emozioni.