Musei del Bargello, il 5 gennaio ingresso gratuito e porte aperte per l’Epifania

Firenze, 32025 – L’inizio del 2025 e le ultime giornate di festività del periodo natalizio si trascorrono aidel: il 5torna puntuale la “Domenica al museo”, iniziativa del Ministero della Cultura grazie alla quale è possibile visitare gratuitamente istatali. Lunedì 6invece, in occasione del, saranno regolarmente aperti il Museo Nazionale del(dalle 8:15 alle 18:50), il Museo delle Cappelle Medicee (dalle 8:15 alle 18:50) e il complesso di Orsanmichele (dalle 8.30 alle 18:30). Si ricorda inoltre che fino al 24 febbraio, il Museo Nazionale delgarantirà al pubblico un orario continuato di apertura tutti i sabati e i lunedì pomeriggio, dalle 8:15 alle 19:00 (e non fino alle 13:50 come di consueto). Durante lo stesso periodo, nelle domeniche di apertura ordinaria (prima, terza e quinta del mese), il museo resterà aperto con orario continuato dalle 8:15 alle 19:00.