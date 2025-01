Liberoquotidiano.it - Milano, auto danneggiate a San Giuliano Milanese: in un video i vandali in azione

Leggi su Liberoquotidiano.it

Sono trenta in tutto lenella serata di ieri a San, hinterland del capoluogo meneghino. Una ventina dimobili sono stateda cinque giovani di cui sono in corso le ricerche, tra via Turati e via Vigorelli, in centro città. I responsabili erano parzialmente travisati: sono in corso di acquisizione le immagini delle telecamere di sorveglianza per la loro identific. La loroè stata ripresa in un breve, diffuso dal deputato di FdI Riccardo De Corato. Nel raidco, sembra compiuto senza alcuna motiv, sono stati distrutti lunotti e parabrezza. Qualche ora più tardi, un giovane di 27 anni di nazionalità marocchina ha danneggiato specchietti e tergicristalli di una decina dimobili parcheggiate in via Sanremo. Sul posto sono giunti i carabinieri di Sanche hanno arrestato il 27enne ubriaco.