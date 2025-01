Thesocialpost.it - Meteo, weekend diviso tra neve, pioggia e sole: poi arriva il ciclone della Befana

Il nuovo anno si apre con l’arrivo di correnti nord-atlantiche che porteranno piogge e perturbazioni in diverse regioni italiane. Una prima perturbazione, attualmente in transito, sta interessando la Romagna per poi dirigersi verso il Sud Italia, secondo le ultime previsioni.Questa perturbazione è collegata a un’area di bassa pressione polare situata sul Mar Baltico. Nelle prossime ore, si prevedono precipitazioni su Romagna, Marche, Toscana e Lazio, con un successivo spostamento verso il Centro e regioni come Campania e Basilicata.in arrivoSull’Appennino torneranno nevicate a quote medie, intorno ai 900-1100 metri, regalando uno scenario invernale ai comprensori sciistici.attesa anche in Valle d’Aosta e sui rilievi alpini di confine. I venti, invece, si intensificheranno, con Libeccio dominante al Centro-Sud e correnti di Nord-Est sull’Alto Adriatico.