Oasport.it - Lorenzo Musetti si inceppa e sbaglia troppo: Munar lo punisce, termina l’avventura a Hong Kong

inciampa nei quarti di finale dell’ATP250 dicontro lo spagnolo Jaume(n.62 ATP). Il tennista tricolore (n.17 del ranking), dopo aver convinto ieri contro Gabriel Diallo, non conferma quanto di buono messo in mostra con il canadese e perde malamente opposto al non irresistibile iberico. Dominato il primo set 6-2, il nostro portacolori non ha dato continuità alla sua azione e ha commesso troppi errori in manovra. Risultato: 2-6 7-6 (4) 7-5 in 2 ore e 38 minuti di partita e tanti rimpianti per una vittoria alla portata del giocatore nostrano.Nel primo setdomina lo scambio in lungo e in largo, ben supportato anche dal servizio. Il toscano gioca sciolto con tutti i fondamentali e, mettendo aggressività, conquista i break nel terzo e quinto game, disegnando il campo in maniera perfetta.