LIVE Dakar 2025, Prologo in DIRETTA: Daniel Sanders svetta tra le moto, Lategan vince nelle auto, partono i camion

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.10– Scatta ilanche per questa categoria. Primo a partire Macik, poi Loprais, van den Brink e Koolen.11.12– Ricordiamo che questa categoria inizierà a partire dalle 13.10 italiane.11.08– Calato il sipario sulper questa categoria. E’ arrivata l’affermazione del sudafricano Henksu Toyota con il crono di 00h 15? 28”. Alle sue spalle hanno concluso lo svedese Mattias Ekstroem (Ford) a 1? e il qatariano Nasser Al-Attiyah (Dacia) a 20?. A completare la top-5 sono stati il lituano Rokas Baciuska (Overdrive Racing) a 21? e il sudafricano Brian Baragwanath (Toyota) a 33?. 25° Carlo Sainz con la Ford a 1’14”.10.33– Henksempre più vicino a far suo questo. Il pilota della Toyota comanda con il crono di 15:28.