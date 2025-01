Biccy.it - La prova che scagiona Ferragni, parla Morvillo: “Perché non è una truffatrice”

Dopo un anno di indagini, polemiche, accuse e critiche di ogni tipo il Pandoro Gate potrebbe essere giunto al termine. Chiarae il Codacons hanno trovato un accordo (ecco quanti soldi costerà all’influencer) e molto probabilmente salterà anche il processo per truffa. Ieri sera a Zona Bianca hannoto proprio di questo accordo e la giornalista del Corriere della Sera Candidaha spiegato qual è lache dimostra che Chiara non è mai stata unae che i suoi errori sono stati commessi in buona fede.Lache dimostra che Chiaraera in buona fede,Candida.“Io credo che sia un ottimo accordo per Chiaraintanto lei sta dimostrando che effettivamente era in buona fede. Lei ha sempre sostenuto di aver fatto degli errori ma di averli fatti in buona fede.