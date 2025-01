Sport.quotidiano.net - La Maceratese al lavoro: "Si riparte con un esame"

"Alla ripresa ci aspetta una squadra tosta, ma siamo fiduciosi dopo avere visto quanto i ragazzi si stanno impegnando e allenando sodo per lasciare un segno nella stagione". Nicolò De Cesare, direttore sportivo della, guarda al match di domenica quando l’Urbania sarà ospite dei biancorossi nella prima giornata di ritorno. "Loro – aggiunge – hanno vinto la Coppa Italia e hanno una rosa forte, costruita con criterio dove ci sono elementi di qualità come Farias, Righi, Dalcompare, Paoli e altri". Il 15 dicembre si è disputata l’ultima partita prima della sosta per le festività natalizie e, a volte, la ripresa può riservare delle sorprese. "Sarà fondamentale l’approccio, l’aspetto mentale sarà di grande importanza ed è da sempre una priorità per chi gioca a Macerata. Sotto questo profilo non si può dire nulla ai ragazzi che hanno tenuto l’atteggiamento giusto".