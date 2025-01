La Juve Stabia per il portiere ha a disposizione un diritto di riscatto fissato a circa 15 milioni che potrebbe esercitare Vita da ex Contiliano e Thiam sono punti fermi Tre reti per Puletto dieci gare per Alfonso

Sport.quotidiano.net - La Juve Stabia per il portiere ha a disposizione un diritto di riscatto fissato a circa 1,5 milioni, che potrebbe esercitare. Vita da ex, Contiliano e Thiam sono punti fermi. Tre reti per Puletto, dieci gare per Alfonso

Dembae Nicolòi giocatori ceduti in prestito dalla Spal all’inizio della stagione, che hanno sfoderato le migliori prestazioni nella prima fase di campionato. A Castellammare diilsenegalese ha trovato la continuità che gli era sempre mancata in biancazzurro, tanto che dopo essere stato protagonista nella promozione delle Vespe in serie B, si sta ripetendo in cadetteria.è sempre stato titolare dall’inizio di un campionato che vede laal quinto posto. Il club gialloblù ha aundi1,5che. Come Demba, anche il centrocampista di Santa Maria Maddalena ha giocato dal primo minuto 20 partite su 20.è un punto fermo della linea mediana del Carpi, dove ha anche realizzato il primo gol da professionista.