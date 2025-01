Tpi.it - La Fao: “I prezzi dei generi alimentari sono scesi del 2% in tutto il mondo nel 2024”

deia livello mondialedel 2,1% nelrispetto all’anno precedente, principalmente grazie al calo delle quotazioni di cereali e zucchero, che hanno compensato gli aumenti di oli, latticini e carne.L’indice deicalcolato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), che traccia la variazione delle quotazioni internazionali di un determinato paniere di prodotti di base, è calato del 13,3% nelper cento rispetto all’anno precedente per quanto riguarda i cereali e del 13,2% per lo zucchero.Questi datistati in parte compensati dall’aumento deidegli oli vegetali (+9,4%), dei prodotti lattiero-caseari (4,7%, trainati in particolare dal prezzo del burro) e delle carni (2,7%). Dopo l’impennata deidei cereali, e in particolare del frumento, seguita all’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, ihanno continuato a scendere sui mercati internazionali per ritornare gradualmente ai livelli prebellici.