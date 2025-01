Dilei.it - Kate Middleton, parla un’ex detenuta: “Sono fortunata ad averla incontrata”

Leggi su Dilei.it

Incontrare una Principessa non è qualcosa che accade tutti i giorni ma per qualcuno può rappresentare molto più che conoscere semplicemente la donna più importante del Paese. Nel 2020ha fatto visita all’HM Prison Send nel Surrey, un carcere femminile, e hato a lungo con Francesca Fattore, una donna che oggi èe ricorda alla perfezione quel giorno. Un incontro che le ha dato fiducia in sé stessa e di cui è tornata are a distanza di due anni, adesso che ha cambiato vita.La storia di Francesca FattoreFrancesca Fattore oggi ha 44 anni e alle spalle un passato difficile, segnato dalle dipendenze. Lo stesso che l’ha fatta finire dietro le sbarre dove, per unaserie di coincidenze, ha avuto la possibilità di incontrare. Era il 2020 e l’alloradell’HM Prison Send aveva appena completato un programma di riabilitazione, cosa che le ha consentito di riprendere in mano le redini della propria vita.