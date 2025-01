Pianetamilan.it - Juventus-Milan, Bernardeschi: “Occhio a Morata! E su Conceicao dico …”

Federico, ex calciatore bianconero ed attualmente in forza al Toronto FC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', soffermandosi in modo particolare sulla sfida tra, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana 2024/2025. In merito ai rossoneri il toscano ha spiegato come sia difficile da decifrare la sfida con uno come Sérgioin panchina, indicando Alvarocome un possibile fattore. Ecco, dunque, le sue parole. Sulla: "Per molti giocatori e anche per Motta sarà la prima opportunità di vincere un titolo: sono sicuro che daranno il massimo. Alla Juve ho imparato che in ogni competizione parti per vincere. Vlahovic? Quando conta sa essere decisivo, come nella finale di Coppa Italia. Me lo aspetto protagonista in Supercoppa".