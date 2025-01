Inter-news.it - Inter, finale di Supercoppa Italiana nel mirino: al via il primo allenamento!

Leggi su Inter-news.it

Aspettando di scoprire l’avversario delladi, l’torna ad allenarsi. Mattinata di riposo, pranzo e poi subito sul campo. Ecco cosa prevede la seduta odierna.IL PROGRAMMA – I festeggiamenti per la vittoria contro l’Atalanta, arrivata ieri sera all’Al-Awwal Park di Riyad, durano pochissimo per l’. All’orizzonte c’è ladi, che lunedì metterà i sigilli alla final four che sta andando in scena in questi giorni in Arabia Saudita. Attendendo di scoprire chi sarà l’altra finalista che proverà a togliere lo scettro della competizione alla squadra di Simone Inzaghi, i nerazzurri sono praticamente obbligati a tornare immediatamente a lavoro. Un nuovo, ilin vista delladi, è attualmente in corso.