Tpi.it - Ilary Blasi e la separazione da Francesco Totti: “L’ho vissuta come una seconda chance, le cose brutte nella vita sono altre”

Leggi su Tpi.it

e la: “una”Dallaconalla nuovaal fianco del compagno Bastian:, protagonista di una nuova serie Netflix disponibile dal 9 gennaio, si racconta in un’intervista a La Repubblica.La conduttrice, che rivela di essere “tranquilla”, ha rivelato che cosa l’ha ferita dopo la rottura con il suo ex marito: “Quando è uscita l’intervista disul Corriere della Sera due anni fa. Non me l’aspettavo proprio. Pensi che manco me n’ero accorta quella mattina, non avevo letto il giornale. Mi ha avvisato Graziella (la sua manager, ndr)”.Sulladall’ex calciatore della Roma afferma: “Non è una cosa bella, mauna. Nei momenti più difficili devi anche essere realista, leveramente