Il mistero dei due soldati coinvolti negli attentati di New Orleans e Las Vegas spaventa l’America

si interroga con il fiato sospeso dopo gliche hanno colpito Newe Las. I due attentatori hanno agito in modo diverso e le conseguenze sono state del tutto differenti, ma alcune similitudini e il coinvolgimento di ex militari nei dueche hanno scosso la Nazione non può passare inosservato. Anche se l’Fbi ha per ora escluso un coordinamento tra gli eventi, i legami tra i due uominisollevano dubbi e alimentano le preoccupazioni.Gli eventi a confrontoA New, Shamsud Din Bahar Jabbar, un passato da miltare nell’esercito, ha compiuto un attacco a Bourbon Street, seminando panico e morte con il suo pick up e finendo freddato dalla polizia. A Las, invece, Matthew Livelsberger, un ex sergente dei Berretti Verdi, si è fatto esplodere su un Cybertruck Tesla davanti al Trump International Hotel.