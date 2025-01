Gamberorosso.it - "Gli allarmismi sul nuovo Codice della strada sono strumentali". Riccardo Cotarella minimizza gli effetti della riforma Salvini

Si chiama Portami a casa, la proposta lanciata dal presidente di Assoenologiper rispondere alle preoccupazioni di ristoratori e clienti rispetto aldiche inasprisce le sanzioni legate al consumo di alcol.La proposta Portami a casa di AssoenologiNon si tratta, però, di navette o auto private messe a disposizione dei consumatori (come il nome sembrerebbe suggerire), ma di un’iniziativa che già alcuni mettono in atto: portare a casa la bottiglia non finita. Una sorta di doggy bag in chiave vitivinicola. Nello specifico, spiega una nota di Assoenologi, «I produttori di vino forniranno ai gestori, assieme alle bottiglie, le shopper dedicate, brandizzate con il marchiotenuta ocantina e con lo slogan Portami a Casa. Al terminecena, se la bottiglia non è stata consumata completamente, il gestore del locale offrirà al cliente la possibilità di riporla nella shopper e portarla a casa.