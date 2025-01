Ilnapolista.it - Giuntoli: «Tomori interessante ma dipende dal Milan. Mai parlato con lo United per Zirkzee»

Cristiano, Managing Director Football della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Mediaset a pochi minuti dalla semifinale di Supercoppa Italiana contro il: «Frustrata forse per i tanti infortuni avuti, ci può mancare qualche punto ma stiamo iniziando a vedere un po’ di luce. Siamo fiduciosi».: «Prendere un difensore è urgente»Sorpreso dall’esclusione di Yildiz?«In una finale il mister vuole cercare di gestire le forze, credo sia più un discorso tattico che tecnico».Urgente l’arrivo di un difensore?«Si, è urgente ma il mercato di gennaio è molto complicato. Le carte le scopriranno più avanti. Stiamo aspettando la soluzione più giusta per noi».fuori dal mercato?«Non lo so, dovresti chiedere a loro. Certamente è un giocatore, mamolto dagli altri.