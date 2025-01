Puntomagazine.it - Gas naturale: leggera flessione dei prezzi in Europa

Leggi su Puntomagazine.it

Influiscono lo stop ai flussi dall’Ucraina, il blocco in Norvegia e le temperature più freddeIl prezzo del gasregistra un lieve calo, condizionato dalla sospensione dei flussi attraverso l’Ucraina e dall’interruzione di un impianto di GNL in Norvegia.Ad Amsterdam, le quotazioni segnano una contrazione dello 0,44%, con un valore di 50,15 euro per megawattora. Anche le temperature, più rigide rispetto alla media stagionale, hanno avuto un impatto sulla dinamica dei. L'articolo Gasdeiinproviene da Punto! - Il web magazine.