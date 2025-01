Lanazione.it - FNP Cisl Arezzo, inizia l’iter verso il Congresso del prossimo 14 febbraio

Leggi su Lanazione.it

, 3 gennaio 2025 – FNPildel14. Al via le assemblee di zona in tutto il territorio Il14è in programma il XXdella FNPdi, che si terrà all’Hotel Minerva. Si arriverà a questo importante appuntamento, dopo un percorso di incontri che toccherà tutto il territorio con assemblee di zona delle iscritte e degli iscritti. Si comincerà martedì 7 gennaio dal Casentino, a Bibbiena, nella sede di piazza G.Sacconi 34, con l’inizio dell’assemblea fissato per le 9:30 e il termine delle votazioni alle 12. Sempre martedì 7 gennaio l’assemblea si riunirà anche in Valdichiana a Castiglion Fiorentino, nel pomeriggio dalle 15 alle 17:30. Mercoledì 8 gennaio sarà la volta dell’assemblea di Montevarchi, in Valdarno, nella sede di via G.