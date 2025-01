Sport.quotidiano.net - Faenza, fai vedere chi sei. Gennaio caldo per i Blacks

Dalla capolista al derby con la Virtus Imola. Il mese disarà molto intenso per i, che giocheranno sei partite in soli venticinque giorni. Si parte domenica in casa contro Legnano, regina del girone, match nel quale i Raggisolaris cercheranno di mantenere l’imbattibilità del PalaCattani, mai violato nelle otto gare disputate. Vincere domenica permetterebbe di chiudere al terzo posto il girone d’andata, un risultato ben oltre le aspettative estive. Domenica 12, inizierà il girone di ritorno sul campo di Ragusa, ultima della classe ma da non sottovalutare, poi mercoledì 15 alle 20.30 arriverà Lumezzane al PalaCattani dove dovrebbe esserci l’ex Tomasini, ad un passo dal club lombardo (firmerà la prossima settimana). Domenica 19 ci sarà la trasferta a Treviglio, secondo forza del girone ma sconfitta all’andata dai, unico turno di campionato del girone di ritorno posizionato come quello d’andata, in un calendario che per la prima volta sarà asimmetrico, ovvero con le gara di andata che non corrispondono a quelle di ritorno.