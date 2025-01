Impresaitaliana.net - Epifania, Federconsumatori: “Prodotti tipici aumentano del 9%”

In vista dell’calze pronte mentre sono sempre più gettonate le calze personalizzate«Aumento medio del 9% rispetto al 2023 per i protottidell’, i rincari maggiori riguardano le calze della Befana già pronte (+17%) maanche cioccolatini, tavolette di cioccolata e merendine (+13%). Gli altridolciari come caramelle e gomme da masticare hanno registrato un aumento che oscilla dal 4% all’8% ed anche il famigerato carbone aumenta del 7%».Così in una nota l’Osservatorio Nazionale(O.N.F.) che ha effettuato un monitoraggio dei costi deidell’che fa sognare i bambini che attendono calze riempite di cioccolata, caramelle e dolci (oltre all’immancabile carbone).«New entry è la calza personalizzata, con il nome stampato o ricamato (o anche con le foto), il cui prezzo è di circa 14,00 euro – continua, la principale associazione a tutela dei consumatori in Italia – L’viene subito dopo il primo weekend dell’anno, molti cittadini ne approfitteranno per gite fuori porta e piccoli viaggi, circa il 9%.