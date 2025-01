Ilfattoquotidiano.it - Epifania di maltempo: le previsioni per il weekend del 6 gennaio tra neve, piogge e forti venti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sono finiti i giorni soleggiati di questo periodo natalizio, favoriti dall’alta pressione delle Azzorre, e ora il meteo lascia spazio a due perturbazioni che vedranno un’segnata dal. Fino all’, il 6, l’Italia sarà attraversata da, in attesa poi di una possibile ondata di gelo artico in quota. La prima inizierà a interessare l’Italia venerdì 3 consull’Emilia Romagna, poi al Centro e quindi in Campania.Già il 4, l’aria fredda polare favorirà la caduta dellafin sopra i 900-1000 metri sui rilievi emiliano-romagnoli e dai 1400 metri nel Centro Italia. Il giorno dopo sarà invece in arrivo la seconda perturbazione, che proseguirà anche nel giorno dell’e renderà i mari molto mossi, con la complicità di Libeccio e Scirocco, che soffieranno