Anteprima24.it - ‘Epifania all’antico Casale’, sale l’attesa a San Giorgio per l’arrivo dei Magi e della Befana

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoC’è ancora profumo de festività natalizie a Sandel Sannio, grazie all’evento messo in piedi dalla Pro Loco che mira a rendere speciale anche l’ultimo appuntamento: l’Epifania.L’appuntamento è fissato per il 6 gennaio condei Rea cavallo: la partenza è fissata a Piazza IV Novembre, la sedevecchia casa comunale, e il viaggio prevedeai casali accompagnati da una sfilata dei ceri con i pastori e gli angioletti., questo il nome dell’evento organizzato dalla Pro Loco di Sandel Sannio in collaborazione con le associazioni Cuore al centro, Dolcemente, Coop logos e Adventure horse, e col patrocinio del Comune, prosegue con la Natività vivente e la consegna dei doni a Gesù Bambino e i canti natalizi con i soprani Tiziana Evangelista, Valentina Parziale e Giovanna Abbellito.