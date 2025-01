Dal calcio alla Formula 1 | l’ultima trovata di Klopp

Leggi su Sportface.it

L’ex allenatore del Liverpool può sbarcare in1: l’annuncio rappresenta una vera e propria sorpresa, ecco cosa farebbeNelha vinto tutto ciò che un allenatore potrebbe sognare di vincere. Campioni e coppe sono state il suo bottino di caccia negli anni al Borussia Dortmund prima e, soprattutto Liverpool, poi.Da un anno Jurgenha deciso di mettere in pausa la sua carriera: dopo l’addio ai Reds, non ha voluto riprendere subito ad allenare, preferendo lasciar decantare un po’ e riposarsi. Ora ha iniziato una nuova avventura in un ruolo insolito: ha accettato, infatti, l’incarico di ‘Head of Global Soccer’Red Bull.Il tedesco non sarà impegnato direttamente e quotidianamente sul campo, ma si occuperà di supervisionare la rete di club calcistici che fanno parte della galassia Red Bull e supporterà le operazioni di scouting e darà un contributo nella formazione degli allenatori.