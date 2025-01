Quotidiano.net - Cosa mettere in tavola per la Befana? Dalle vongole agli agrumi: i prodotti per risparmiare

Leggi su Quotidiano.net

La Borsa della Spesa di BMTI e Italmercati Rete d’Imprese, realizzata in collaborazione con Consumerismo No Profit, consiglia istagionali migliori da acquistare nella settimana che va dal 3 al 10 gennaio. Per quanto riguarda l’ortofrutta, il nuovo anno si apre con un bel carico di vitamina C dei nostri, abbondanti e di un’ottima qualità favorita dall’abbassamento delle temperature delle ultime settimane. Nei mercati all’ingrosso, è possibile trovare clementine e arance bionde da 0,70 a 1,30 euro/kg, a seconda delle dimensioni; da 1,00 a 1,40 euro/Kg i mandarini mentre si presenta leggermente in ritardo la produzione di arance rosse, come conseguenza delle temperature calde dello scorso autunno. Nei mercati, sono infatti presenti per lo più arance rosse di piccole dimensioni da 1,00 a 1,20 euro/Kg, ideali per ottime spremute e meno presenti quelle di pezzatura maggiore che arrivano anche a 2,50 euro/kg.