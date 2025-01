Amica.it - Come approfittare degli sconti per investire sul soprabito perfetto

La corsa all’acquisto del cappotto ai saldi invernali è ufficialmente cominciata. Messo ormai da parte il periodo delle Feste di fine anno, si può cominciare ain ciò che ci servirà nel 2025. Ma non è ancora il momento di pensare alla nuova stagione. Le collezioni della primavera infatti, non sono ancora arrivate nei negozi. Quello che possiamo fare è studiare le nuove tendenze aspettando che arrivino e, nel frattempo, fare gli acquisti giusti all’insegna dei prezzi ribassati che possano allietare la stagione invernale ancora in pieno corso.A cominciare dal cappotto, vale a dire forse l’indumento che useremo di più da qui a marzo inoltrato. Per chi ha voglia di rinnovare il guardaroba, niente di meglio che puntare sul capo che viene notato prima di tutto il resto quando ci si trova fuori caso.