Burnley riporta Barnes a casa

2025-01-03 09:52:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals:Ilha firmato nuovamente l’attaccante Ashleydal Norwich con un contratto fino alla fine della stagione.Il 35enne, che in precedenza aveva giocato per i Clarets tra il 2014 e il 2023, si unisce alla squadra di Scott Parker con loro al secondo posto nella classifica del campionato.È già stato promosso in Premier League tre volte.Pilota, identificati. pic.twitter.com/WKqxQULcDD—FC (@Official) 2 gennaio 2025“È fantastico essere di nuovo a”, ha dettoal sito web di.“è stato una parte importante della mia vita per oltre un decennio e non vedo l’ora di indossare di nuovo la maglietta bordeaux.”ha segnato 80 gol in Premier League per il club del Lancashire, con la sua migliore stagione arrivata nel 2018-19 quando ne ha realizzati 12.