Basket Serie B Interregionale C’è Val di Ceppo per la Goldengas Senigallia 2025

Prima partita dell’anno per i biancorossi contro l’ex Paolo Filippetti, – 3 Gennaio– Torna in campo lanella prima partita del.Domenica 5 gennaio alle ore 18 al PalaPanzini arriva il Val di, unica compagine umbra del girone E di.All’andata fu netta e brutta la sconfitta della squadra di coach Petitto, una delle peggiori prestazioni stagionali.Stavolta serve un successo se si vogliono mettere punti da parte nella seconda fase del girone salvezza o, ancor più, se si vuole sperare di agganciare il sesto posto, l’ultimo che consente di disputare la poule promozione.Ad allenare il Val di, squadra che ogni anno con budget non eccelsi riesce a disputare stagioni positive soprattutto nel proprio fortino interno, l’ex Paolo Filippetti.