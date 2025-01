Lanazione.it - Accoltellata dall’ex: “Avevo rifiutato di vederlo. Mi sono salvata due volte”

Firenze, 3 gennaio 2025 – È molto affaticata, provata dai vari interventi chirurgici affrontati in questi giorni, ma ha voglia di raccontare la sua storia Martina Voce, la ragazza fiorentina che vive a Oslofidanzato il 20 dicembre scorso, mentre si trovava al lavoro. Si sta riprendendo piano piano, ha letto qualche messaggio di amici e parenti, è riuscita a bere un po’ di acqua autonomamente, un cucchiaino, a fare qualche passo lungo i corridoi dell’ospedale di Oslo e a parlare. Ieri è stata sentita dalla polizia norvegese per due ore. Prima di tutto, come sta? “Sto bene, faccio un passo alla volta.un po’ ammaccata, mafelice di essere viva”. Cosa ricorda di quel giorno? “Tutto, non ho mai perso conoscenza. Ero sulle scale, lui mi è arrivato alle spalle, mi ha chiesto se mi ero fidanzata e io gli ho risposto che non erano affari suoi e che se non doveva comprare niente allora poteva andarsene.